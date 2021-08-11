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Українці тепер менше платитимуть за світло

Дарина Романишин

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У середу, 11 серпня, Кабінет міністрів України постановив знизити ціни на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Водночас для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що з 1 серпня ціни на електроенергію для населення не зростуть.

Як писав Львівський портал, нещодавно глава Нацкомісії з енергетики заявив, що в Україні немає іншого виходу крім того, щоб поступово вирівнювати тариф на електроенергію для промисловості і населення. Водночас вразливим верствам населення обіцяють адресну допомогу.

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Як відомо, з 1 січня 2021 року в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію розміром 90 коп/кВт-год для населення за перші 100 кВт-год., а для побутових споживачів встановили фіксовану ціну – 1,68 грн/кВт-год.

Тим часом ще торік Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому стверджує, що ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж в Європі.

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