Від сьогодні в Україні дорожчає електроенергія

Від сьогодні, 1 січня 2021 року, в Україні скасовано пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення за перші 100 кВт.год та встановлено фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 28 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

«Постановою визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год… Водночас збережено і залишено без змін коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50% меншою», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Кабміні зазначають, що ринкова вартість електроенергії для населення близька до 3,30 грн/кВт.год, а відтак невдовзі ціна знову зросте.

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«Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО», – анонсує Міністерство енергетики України.

Тарифи на електроенергію для населення не переглядали з березня 2017 року. Вони становили 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання.

Раніше Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у Європі.

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