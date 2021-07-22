Українців попередили про неминуче зростання вартості електроенергії

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму. Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, обговорюються різні сценарії, але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Водночас, обіцяють забезпечувати адресну допомогу вразливим споживачам.

«Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь», – заявив Тарасюк.

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Він додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.

«Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато», – підсумував він.

Як відомо 1 січня 2021 року, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення за перші 100 кВт.год та встановлено фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

24 березня Уряд обіцяв не збільшувати ціну на електроенергію для населення.

До цього Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому ціна на електроенергію в Україні виявилась на третину вища, ніж у Європі.

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