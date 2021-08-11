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У Львові на два місяці перекривать вулицю Смаль-Стоцького

Ольга Денисяка

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Від 11 серпня до 11 жовтня у Львові буде перекрито рух транспорту на вул. Смаль-Стоцького, на ділянці від вул. Городоцької до вул. В. Поліщука. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Рух перекривають для будівництва нової лікарні Медичного центру Святої Параскеви із підземним паркінгом і трансформаторною підстанцією.на вул. Смаль-Стоцького, 13.

Зазначимо, медичний центр збудують на на території колишнього заводу телеграфної апаратури, що неподалік ТРЦ «Скриня». Ця ділянка входить у межі історичного ареалу Львова. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет ЛМР 10 травня 2019 року.

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Новий стаціонар, який планують збудувати, матиме загальну площу 8000 кв. м і складатиметься з хірургічного відділення на 100 ліжок, сучасного радіологічного та поліклінічного відділень, операційного блоку та реанімації. Упродовж 10 років успішної роботи медичний центр постійно інвестує у розвиток мережі поліклінік. Інвестиція у цю лікарню – близько 20 млн євро. Будівництво медичного закладу триватиме орієнтовно два роки.

Додамо, що Львівський завод телеграфної апаратури заснували у 1946 році. Він займав територію площею 6,5 га між теперішніми вул. Смаль-Стоцького, Городоцькою і Героїв УПА. До заводу на цьому місці діяв хоспіс, будівництвом якого ще у XIX столітті займалась фірма відомого у Львові архітектора Івана Левинського.

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Фото: ЛМР

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