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2019 рік у Львові проголосили роком архітектора Івана Левинського

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради оголосив 2019 рік роком Івана Левинського – відомого архітектора, який спроектував і збудував чимало будинків у Львові. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 6 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком визначив, що міське управління охорони історичного середовища та департамент розвитку мають провести у Львові заходи задля відзначення року Івана Левинського. Саме цього року минає 100 річниця з дня смерті відомого архітектора.

«Іван Левинський народився у Долині, навчався у Львівській політехніці. Це один із небагатьох українських архітекторів, який походив із небагатої родини, та зміг досягнути висот у політехніці, а пізніше – й в кар’єрі. Він започаткував новий стиль, я б сказала, що це така західноукраїнська сецесія. Левинський використовував елементи дерев’яного зодчества, народного зодчества для тих будинків, які збудовані з каменю і цегли у Львові», – розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Іван Левинський (1851 – 1919) спроектував і звів чимало будинків на Кастелівці, на вул. Чупринки, Степана Бандери, Шота Руставелі. Саме він спорудив будинок страхового товариства «Дністер» на вул. Руській, 20, а також Будинок академічної громади на вул. Коцюбинського, 21.

Як додала Лілія Онищенко, серед заходів, які заплановано провести у Львові в межах відзначення року Івана Левинського, – «Ідеатон» для студентів, «Майстерня міста», семінари, круглі столи та конференції. До них також долучиться спілка архітекторів та Львівська політехніка.

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