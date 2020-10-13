У Львові почнуть будувати лікарню Медичного центру святої Параскеви

У п’ятницю, 16 жовтня, о 12:00 год. у Львові закладуть капсулу та освятять місце під будівництво нової лікарні Медичного центру Святої Параскеви. Зведуть медцентр на території колишнього заводу телеграфної апаратури на вул. Смаль-Стоцького, 13, що неподалік ТРЦ «Скриня». Це буде стаціонар з кількома сучасними відділеннями та поліклінікою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли у Медичному центрі Святої Параскеви, новий стаціонар, який планують збудувати, матиме загальну площу 8000 кв. м і складатиметься з хірургічного відділення на 100 ліжок, сучасного радіологічного та поліклінічного відділень, операційного блоку та реанімації. Упродовж 10 років успішної роботи медичний центр постійно інвестує у розвиток мережі поліклінік. Інвестиція у цю лікарню – близько 20 млн євро. Будівництво медичного закладу триватиме орієнтовно два роки.

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Лікарня буде інноваційною та сучасною, кажуть у медичному центрі, адже над проєктом працювали консультанти з Німеччини, зокрема архітектурне бюро Андре Янка, та Потсдамської клініки ім. Ернста фон Бергманна.

«Завдяки ефективному менеджменту та сприятливому місцевому інвестиційному клімату, ми створили ефективну форму соціально спрямованого бізнесу. Ми хочемо привернути увагу інвесторів та громадськості до інвестицій у соціальну сферу, до якої належить медицина. Ми довели на практиці, що у медицину можна інвестувати», – говорить керівниця проєкту Тетяна Міхнова.

Проєкт облаштування клініки передбачає, що наявні будівлі колишнього Львівського заводу телеграфної апаратури (ЛЗТА) реконструюють і добудують до них новий корпус – стаціонар.

Новий медичний центр зі стаціонаром створить додатково 350 нових робочих місць з умовами праці, які передбачають сучасні стандарти санітарії та безпеки. Це допоможе зберегти цінні медичні кадри й талановитих лікарів, оскільки створить альтернативу роботі за кордоном, – наголошують у Медичному центрі.

У хірургічному відділенні буде можливість виконувати до 3000 оперативних втручань на рік за напрямками: хірургія, урологія, гінекологія, отоларингологія тощо.

Як повідомляв Львівський портал, медичний центр збудують на на території колишнього заводу телеграфної апаратури на вул. Смаль-Стоцького, 13, що неподалік ТРЦ «Скриня». Ця ділянка входить у межі історичного ареалу Львова. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет ЛМР 10 травня 2019 року.

Додамо, що Львівський завод телеграфної апаратури заснували у 1946 році. Він займав територію площею 6,5 га між теперішніми вул. Смаль-Стоцького, Городоцькою і Героїв УПА. До заводу на цьому місці діяв хоспіс, будівництвом якого ще у XIX столітті займалась фірма відомого у Львові архітектора Івана Левинського.

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Фото: ЛМР