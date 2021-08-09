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На Говерлі змія вкусила львів’янина

Дарина Романишин

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У неділю, 8 серпня, на Говерлі від укусу змії постраждав 24-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з цивільного захисту Львівської ОДА.

На Львівщині – чергова жертва плазунів. Випадок стався на Говерлі Стрийського району у неділю, 8 серпня, близько 17:00 год. Змія залишила укус на пальці правої руки.

Постраждалий відмовився від госпіталізації.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч плазуни покусали вже близько трьох десятків людей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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