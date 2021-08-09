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Актовий зал 8-ої лікарні Львова переобладнали у реанімацію

Наталя Дуляба

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У 8-ій лікарні, що на вул. Навроцького у Львові, відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Його за 3 млн грн обладнали у старому актовому залі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Готуючись до нової хвилі коронавірусу, у 8-ій міській лікарні облаштували окрему реанімацію для таких хворих. Нове відділення зробили просто у старому актовому залі. Для цього приміщення відреконструювали, збільшивши його площу, зробили ремонт, провели кисень, встановили меблі та медобладнання, зокрема апарати ШВЛ.

На всі роботи витратили близько 3 млн грн.

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«Це відділення складається із 25 ліжок чистої реанімації та 6 ліжок – для гнійної реанімації. Для лікарні інтенсивного лікування таке відділення є дуже важливим. Це відділення буде дуже необхідним у разі нової хвилі Covid-19. Ми зараз розширюємо як штат ліжок, так і штат персоналу для надання медичної допомоги», – розповів керівник 8-ї міської лікарні Василь Трунквальтер.

Зазначимо, що в пік Covid-19 8-ма лікарня Львова може прийняти до 420 таких хворих. Для потреб кисневозалежних пацієнтів тут встановили кисневу станцію. Медзаклад не потребує поставок кисню, а в мерії кажуть, що таким чином вдається ще й економити кошти.

Загалом у 8-му лікарню Львова цьогоріч інвестують близько 100 млн грн із міського та державного бюджетів. За ці кошти ремонтують приміщення, відкрили відділення КТ, купують медобладнання.

Зараз тут працюють над створенням кабінету МРТ у складі відділення невідкладної допомоги. Також у лікарні мають відкрити ще й ангіографічну операційну та кабінет магнітно-резонансної томографії.

Нагадаємо, що у 8-ій лікарні діють такі відділення: кардіологічне відділення, центр «Мікрохірургія ока», неврологічне відділення, нейрохірургічне відділення, рентгенологічне відділення, травматологічне відділення для дорослих, фізіотерапевтичне відділення, хірургічне відділення, центр термічної травми та пластичної хірургії, а також цілодобовий травмпункт №2.

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Фото: ЛМР

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