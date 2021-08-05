Обережно, борщівник: що треба знати про опіки від отруйної рослини

Територією Львівщини невпинно розростається борщівник Сосновського – отруйна рослина, яка при контакті зі шкірою людини та сонцем викликає сильні опіки. Львівський портал нагадує, як надати першу допомогу і що у жодному випадку не можна робити.

Борщівник спочатку росте як кущ, а згодом із нього з’являється довгий трубчастий пагін зі суцвіттями. Рослина може сягати до 3-5 метрів у висоту. Найчастіше вона росте біля річок, на узбіччях доріг та на закинутих полях.

Як пояснюють в обласному інформаційно-аналітичному центрі медстатистики, у стеблі та листі борщівника містяться фотоактивні сполуки, які у взаємодії зі сонячним промінням викликають опіки на шкірі людини. Саме тому слід уникати будь-яких контактів із цією рослиною.

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«При потраплянні прозорого водянистого соку рослини на шкіру людини відчутне малопомітне подразнення, однак під дією ультрафіолетового випромінювання активізуються токсичні властивості рослини. Навіть один дотик до борщівника призводить до опіків І-ІІ ступенів, для яких характерне почервоніння та водянисті пухирі. Рани на уражених ділянках тіла проявляються не одразу, а через один-два дні, поступово розвиваючись під впливом сонця. Ці опіки можуть погіршувати перебіг інших захворювань шкіри», – розповідає експерт обласного департаменту охорони здоров’я Василь Савчин.

Навіть для того, аби викошувати борщівник, потрібно ретельно підібрати захисний одяг. Він має бути водовідштовхуючим, також слід одягнути щільні гумові рукавиці та окуляри.

Якщо контакт із борщівником все ж таки відбувся, то слід негайно ретельно промити цю ділянку тіла з милом чи піною для вмивання. Проте якщо з’явились пухирі, мочити уражену ділянку вже не можна. Місце дотику потрібно обробити розчином фурациліну або декасаном та накласти марлеву пов’язку, аби уберегти рани від потрапляння сонячних променів.

Якщо ж на шкірі виникли великі пухирі та серйозний опік, потрібно відразу звернутися до лікаря.

Зазначимо, активно насаджувати борщівник Сосновського в Україні розпочали наприкінці 1940-х років як кормову рослину. Однак від неї молоко ставало гірким, через це використовувати борщівник у сільському господарстві відмовились.

Насіння борщівника Сосновського легко розповсюджується вітром і може зберігатись у землі до десяти років, тому боротися з цією рослиною є досить складно. В Україні борщівник найбільш поширений саме у Львівській та Івано-Франківській областях.

Торік на території Львівщини винищили щонайменше на 130 га землі, проте він розростається й надалі. Найбільші посіви цієї отруйної рослини фіксують у гірських районах – у колишніх Турківських і Старосамбірських.

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