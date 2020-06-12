Обережно, борщівник. Отруйну рослину знищили у Львівській області на площі 130 га

На Львівщині з початку року знищили борщівника Сосновського на площі майже 130 га. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Найбільші осередки борщівника зафіксовано у Турківському (218 га), Старосамбірському (89 га) та Дрогобицькому (55 га) районах.

Борщівник агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин.

«Для боротьби з борщівником Сосновського, який тільки починає проростати, використовують метод зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту. Рідше застосовується хімічний метод боротьби (в основному раундапом). Першу обробку проводять коли висота рослин не перевищує 50 см, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей. Однак, необережне використання такого методу може призвести до ураження інших рослин, мікроорганізмів, комах, забруднення водойм», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково застосовуйте наступні поради: