У яких районах Львівщини найбільше борщівника

На Львівщині з початку року знищили борщівника Сосновського на площі майже 355 га. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Найбільші осередки борщівника зафіксовано у Турківському (218 га), Старосамбірському (87 га) та Дрогобицькому (59 га) районах.

Як наголошують у департаменті екології ЛОДА, борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин.

Так, для боротьби з борщівником Сосновського, який тільки починає проростати, використовують метод зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту. Рідше застосовується хімічний метод боротьби (в основному раундапом). Першу обробку проводять коли висота рослин не перевищує 50 см, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей. Однак, необережне використання такого методу може призвести до ураження інших рослин, мікроорганізмів, комах, забруднення водойм.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково застосовуйте наступні поради: