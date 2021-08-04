Львівські забудовники-порушники оплатили лише 38% виписаних штрафів

Міська інспекція Держархбудконтролю оштрафувала недобросовісних забудовників Львова на понад 21 млн грн, втім компанії сплатили лише 38% від цієї суми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За результатами 395 перевірок, які з початку року провела міська інспекція ДАБК у Львові, на забудовників-порушників наклали штрафів на 21,13 млн грн.

Проте далеко не всі девелопери сплатили виписані штрафи – фактично до міського бюджету надійшло трохи більше 8 млн грн. Тобто будівельні компанії погасили лише 38% штрафів.

Зазначимо, що на початку 2021 року львівські забудовники, у яких ДАБК виявила порушення, теж не поспішали оплачувати штрафи. Станом на лютий недобросовісні компанії оштрафували на понад 7 млн грн, проте оплатили їх лише на рівні 0,26%.

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Одним із останніх великих будівництв у Львові, яке оштрафували за суттєве відхилення від затвердженого проєкту, став ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній.

Раніше інспекція ДАБК у Львові назвала «чорний список» незаконних новобудов.

Львівський портал також писав про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові. Всі деталі – за посиланням.

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