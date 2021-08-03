У МОЗ розповіли, як безпечно святкувати День Незалежності під час Covid

Через поширення штаму коронавірусу «Дельта» у Міністерстві охорони здоров’я дали рекомендації українцям щодо безпечного святкування Дня Незалежності. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Аби запобігти масовому розповсюдженню «Дельти» під час святкування Дня Незалежності, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців посилити індивідуальний захист: одягати маску, регулярно мити або дезінфікувати руки та зберігати дистанцію.

Водночас деяким громадянам взагалі рекомендують не йти на масові святкування 24 серпня. Йдеться про осіб, які мають ознаки респіраторних захворювань, а також тих, хто належить до групи ризику.

Також МОЗ радить українцям відмовитися від алкогольних напоїв під час проведення святкових заходів.

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Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. Святкування триватимуть з 22 по 24 серпня.

24 серпня традиційно у столиці відбудеться військовий парад та концерт. Загалом по всій країні пройдуть 150 святкових заходів.

Додамо, що на День Незалежності українці матимуть чотири вихідні.

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