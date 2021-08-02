Україна відзначатиме День Незалежності із святковим парадом та масштабним концертом

День Незалежності в Україні відзначатимуть з 22 до 24 серпня. Протягом цього часу відбудеться 150 святкових заходів по всій країні. Усі події будуть об’єднані слоганом «Ти у мене єдина». Про це інформує Офіс президента.

Так, 22 серпня відбудеться вручення відзнаки «Національна легенда України». Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

23 серпня, у День Державного прапора України, у в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності. Урочистості пройдуть у всіх областях країни.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт ініціативи Президента України «Кримська платформа», яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

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Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який ініціює дружина Президента України Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику «Софія Київська».

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних Сил України, що символізуватиме силу нашої незалежності. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни», у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Єдиний музичний перформанс поєднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. Це символізуватиме культуру нашої незалежності.

«Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну «естафету» одне одному та створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень. Це відбуватиметься на найбільшій технологічній сцені країни. Виступи артистів – це також незабутня хореографія за участю десятків танцюристів, надзвичайні костюми, величезні екрани, масштабне світлове та дрон-шоу. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками», – інформують в Офісі президента.

Нагадаємо, на День Незалежності українці матимуть чотири вихідні.

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