Річковий парад та повітряна колона: у Міноборони готуються до 30-річчя Незалежності

У Міністерстві оборони обговорили ідеї та пропозиції щодо проведення параду з нагоди 30-річчя Незалежності України. Зокрема, планується річковий військовий парад на Дніпрі, а також проліт повітряної колони над Хрещатиком. Про це інформує пресслужба Мінооборони.

За попередні задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків, загальною чисельністю понад 4000 осіб. Із них 19 парадних розрахунків складатимуть Збройні Сили України, 8 «коробок» – від інших складових сектору безпеки та оборони. Передбачається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Також до цьогорічного параду запропоновано залучити близько 250-ти одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50-ть літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ «Вільха», «Нептун», ОТРК «Грім» та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА «Байрактар».

На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ. Демонстраційні заходи Військового-морських Сил відбудуться у місті Одеса, куди запрошено представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

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На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

Наразі це попередні ідеї, пропозиції, задуми. Підрозділи Збройних Сил України, які планується залучити до участі у параді військ до тридцятирічного ювілею Незалежності, готові розпочати підготовку і тренування вже наприкінці лютого.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час святкування 30-річчя незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки.

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