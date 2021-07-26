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Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

Вероніка Рой

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У серпні в Україні буде додатковий вихідний день завдяки святкуванню 30-го Дня Незалежності. Також українців чекає святкування Дня державного прапора України, 23 серпня. Цей день буде вихідним, але його доведеться відпрацювати в суботу 28 серпня. Про це повідомляють Українські новини.

Всього в останній день літа в Україні буде 21 робочий і 10 вихідних днів.

З 21 по 24 серпня будуть неробочими. У ці дні українці відзначатимуть День прапора та День Незалежності. Проте за понеділок 23-е доведеться відпрацювати в суботу, 28-го числа.

Тож, загалом вихідними днями в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

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Також останній місяць літа багатий на релігійні свята. Українці відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

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