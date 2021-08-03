Пасажиропотік в аеропорту «Львів» перевищив докарантинний показник

Протягом липня авіаперевезеннями Міжнародного аеропорту «Львів» скористалися 251 тис. пасажирів. Це на 3,1% більше ніж цього ж місяця у 2019 році, тобто у докарантинний період. Про це повідомили на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

Так, цьогоріч у липні в аеропорту виконали 2 144 авіарейси. У порівнянні з липнем 2020-го приріст рейсів склав 103,6%, а з липнем 2019-го –10,7%.

Загалом від початку 2021 року авіаперевезеннями скористалися 763,4 тис. пасажирів. що на 71,7% більше, ніж за аналогічний період-2020 і на 36% менше, ніж у січні-липні 2019-го.

За сім місяців 2021-го аеропорт «Львів» прийняв 7 698 рейсів, що на 59,6% більше, ніж торік у січні-липні, але на 27,1% менше, ніж за такий період 2019-го, коли ще не було пандемії коронавірусу.

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Найпопулярнішими за пасажиропотоком напрямками в аеропорту «Львів» стали:

Анталія

Стамбул (SAW, IST)

Варшава

Бориспіль

Хургада

Нагадаємо, 2 серпня, лоукостер Ryanair почав літати до литовського міста Каунас. А З серпня авіакомпанія Ryanair відновлює три рейси зі Львова – до Кракова, Будапешта та Дюссельдорфа.

Раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.

До слова, Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Львова буде розширена до 40 міст.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язані відправитись на самоізоляцію чи обсервацію.

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