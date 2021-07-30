З серпня авіакомпанія Ryanair відновлює три рейси зі Львова – до Кракова, Будепешта та Дюссельдорфа. Про це повідомили у Facebook аеропорту «Львів», передає Львівський портал.
Ryanair відновлює рейси за такими напрямками:
- Краків – рейси з 1 серпня по п’ятницях та неділях,
- Будапешт – рейси з 3 серпня по вівторках та суботах,
- Дюссельдорф – рейси з 5 серпня по понеділках та четвергах.
Також в серпня зі Львова запускають три нові авіарейси. Зокрема, лоукостер Ryanair запускає два нові рейси зі Львова: до Каунасу (Литва) та Венеції (Італія). Також авіаперевізник SkyUp додає ще один рейс до Даммаму, що в Саудівськів Аравії.
Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.
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Ольга Денисяка