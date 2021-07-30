З серпня авіакомпанія Ryanair відновлює три рейси зі Львова – до Кракова, Будепешта та Дюссельдорфа. Про це повідомили у Facebook аеропорту «Львів», передає Львівський портал.

Ryanair відновлює рейси за такими напрямками:

Краків – рейси з 1 серпня по п’ятницях та неділях,

Будапешт – рейси з 3 серпня по вівторках та суботах,

Дюссельдорф – рейси з 5 серпня по понеділках та четвергах.

Також в серпня зі Львова запускають три нові авіарейси. Зокрема, лоукостер Ryanair запускає два нові рейси зі Львова: до Каунасу (Литва) та Венеції (Італія). Також авіаперевізник SkyUp додає ще один рейс до Даммаму, що в Саудівськів Аравії.

Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.

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