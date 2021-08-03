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Неподалік Львова п’яний молодик пограбував сільську церкву

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 23-річного хлопця, який, будучи п’яним, вдерся і обікрав каплицю неподалік Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Випадок стався 2 липня у селі Борщовичі, що недалеко від Львова. Тут 23-річний житель Львівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обікрав каплицю святого Миколая.

Встановлено, що п’яний молодик проник всередину, розбивши вікно. Зі сакральної споруди він поцупив Євангеліє, дароносицю та копіє, які лежали на престолі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням) ККУ. Слідство вже завершене, правоохоронці скерували справу до суду, який і обиратиме покарання затриманому молодику. За вчинене йому «світить» від трьох до шести років позбавлення волі.

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Нагадаємо, нещодавно 15-річний підліток обікрав церкву у Стебнику. Також поліцейські спіймали 22-річного молодика, який пограбував на Львівщині щонайменше вісім церков.

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