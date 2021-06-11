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На Дрогобиччині 15-річний підліток обікрав церкву

Юлія Осим

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Поліцейські викрили неповнолітнього мешканця Дрогобича, який обікрав церкву у Стебнику. Через кілька місяців підліток скоїв ще одну крадіжку — викрав телефон у свого майже однолітка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 23 лютого цього року 15-річний мешканець Дрогобича вчинив крадіжку з одного з храмів у Стебнику. Близько 20:30 зловмисник проник до церкви, пошкодивши двері, розбив ногою скриньку для пожертв та викрав з неї гроші.

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Ще один злочин неповнолітній скоїв 20 травня близько 3:00 ночі. У Дрогобичі на вулиці Михайла Грушевського він побачив неподалік житлових будинків непритомного місцевого мешканця. З кишені куртки старшого на рік потерпілого зловмисник витягнув мобільний телефон.

Поліцейські вже повідомили підлітку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Триває досудове розслідування.

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Фото поліції Львівщини

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