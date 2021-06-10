На Львівщині затримали 22-річного церковного крадія

У Самбірському районі правоохоронці викрили зловмисника, який скоїв щонайменше вісім крадіжок з церков. Затриманому 22-річному злодію, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

Встановлено, що мешканець Самбірщини, раніше притягуваний до кримінальної відповідальності, викрадав з храмів скриньки для пожертв з грошима, церковний посуд, звукову апаратуру, електроприлади та інше майно.

9 червня поліцейські отримали повідомлення про крадіжки з двох храмів, розташованих у селах району, від їх настоятелів.

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Зазначається, що на місцях подій працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, дільничні офіцери та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Вони встановили, що в обох випадках зловмисник проник у храми, розбивши вікна, викрав скриньки для пожертв з грошима, церковний посуд, звукову апаратуру та інше майно, після чого втік.

Оперативники також встановили, що до скоєння злочину причетний 22-річний мешканець Самбірщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

За інформацією правоохоронців, виявлено та вилучено речові докази причетності чоловіка до щонайменше восьми крадіжок з церков, скоєних на території району, а також у Самборі та Старому Самборі.

Зловмисника затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Крадію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває.

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Фото Поліції Львівщини