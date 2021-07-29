В заповіднику у Підгірцях показали, як жили слов’яни у Х столітті

В історико-культурному заповіднику «Давній Пліснеськ», що в селі Підгірці на Золочівщині, збудували автентичне слов’янське житло Х століття. Відтепер тут можна побачити, в яких умовах жили давні слов’яни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Автентичне слов’янське житло Х століття відтворили на території заповідника, де три десятиліття тому під час розкопок виявили фрагмент старовинної хижі. Дослідники поставили собі за мету показати, як жила сім’я у Пліснеську, що вона їла і чим займалась.

Аби втілити проєкт в життя, організаторам довелося спершу довго досліджувати різноманітні наукові етнографічні й палеоархітектурні джерела, а потім перевіряти і вдосконалювати їх під час усіх етапів будівництва давнього слов’янського житла.

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«Ми спробували створити тут той справжній Пліснеськ Х століття, відбудувавши цю хижу спільними зусиллями методами спроб та помилок. Цей проєкт – це досвід, який нам дає змогу в майбутньому розвивати заповідник, розвивати скансен і відтворювати, забудовувати більшу частину місцевості, щоб це була інтерактивна територія, щоб люди могли більше ознайомлюватися з нашою історією, з нашою культурою», – розповів директор Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Володимир Шелеп.

Всередині автентичної хижі затишно та лаконічно: є справна піч-кам’янка й просторе ліжко. А на умовному подвір’ї поруч можна побачити копицю сіна, кілька вичинок зі шкур тварин, накриття, під яким можна поїсти, і різноманітне приладдя, стилізоване під старовину. Крім того, охочі зможуть тут ще й повправлятися зі стрільби з лука.

У відтвореній слов’янській хаті навіть спробувала пожити сім’я реконструкторів із шістьох людей. Марія та Ярема Іванціви запевнили, що мешкати у невеликій хижі не просто можливо, а й доволі зручно.

«Жити в такій хаті, якщо чесно, дивно. Але там зручно і комфортно, хоча виглядає вона, можливо, як господарське приміщення, сучасне сільське. Та як не дивно, люди тоді жили іншим життям і по-іншому це все переживали. В цій хаті зручно і в спеку, і в холод, дах не протікає. Ми там спали з чотирма дітьми і всі вмістилися», – ділиться враженнями організатор екскурсійної діяльності, очільник ГО «Чорна Галич» Ярема Іванців.

Зазначимо, що автентичне слов’янське житло Х століття у «Давньому Пліснеську» облаштовували у межах проєкту «Пліснеська хижа – 2021».

Сам заповідник «Давній Пліснеськ» – комунальний заклад Львівської облради, існує у селі Підгірці з 2015 року. Він розташований на теренах древніх поселень.

Тут регулярно проводять археологічні розкопки. Під час них було знайдено курган ХІ – поч. ХІІ ст., слов’янське і давньоруське городища (ІХ–Х ст. та ХІІ–ХІІІ ст. відповідно), а також елементи Пліснеського монастиря ХІІ‑ХVІІІ ст.

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Фото: ЛОДА