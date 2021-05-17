На Львівщині збудують автентичну плісненську хижу Х ст., де кілька тижнів житимуть люди

На Львівщині збудують автентичну хижу періоду Пліснеська Х ст. Упродовж кількох тижнів там відтворюватимуть справжній побут тогочасної слов’янської сім’ї. Унікальне житло планують реалізує Історико-кульутрний заповідник «Давній Пліснеськ» у межах проєкту «Пліснеська хижа – 2021». Про це повідомляє Локальна історія, передає Львівський портал.

Організатори проєкту планують збудувати слов’янське житло Х століття за автентичними стародавніми методами.

«Ми збираємось провести унікальний археологічний експеримент та на практиці дослідити усі етапи будівництва давнього слов’янського житла, опираючись на різноманітні наукові джерела етнографії і палеоархітектури. Ми фіксуємо й студіюємо усе: від заготівлі очерету на покрівлю, до формування останньої, від заготівлі, корування та обробки деревини, до конструювання каркасу, від складання печі-кам’янки до розпалювання в ній вогню», – розповів археолог, директор заповідника Володимир Шелеп.

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Такий археологічний експеримент проводитимуть на території, яку раніше вже досліджували. Там знайшли фрагмент слов’янського житла. Відтак, учасники проєкту зможуть не тільки відновлювати стародавнє житло, а й паралельно поруч розкопувати справжнє помешкання Х століття.

Родзинка проєкту в тому, що археологи відтворять не просто житло, що розкопали на якійсь пам’ятці, а йдеться про пліснеське житло, добре досліджене ще три десятиліття тому.

Окрім того, організатори планують внести збудоване житло «у канву екскурсійного маршруту по пам’ятці» та зробити його «однією з головних атракцій». Це дозволить повністю заглибитись у давній світ слов’янського Пліснеська.

«Ми хочемо в реальних умовах відтворити, як проживала сім’я на Пліснеську у Х столітті. Де вони жили? Що їли? Чим займалися? Що вирощували? Це буде тиждень-два проживання та емоцій професійних реконструкторів – наших партнерів з ГО «Чорна Галич», – додав Володимир Шелеп.

Також, окрім житла, там облаштують невелику тогочасну інфраструктуру. Деталі обіцяяють розкрити невдовзі.

Фото Локальна історія

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