Біля Олеського замку вантажівка розтрощила авто. Є постраждалий

На трасі Київ – Чоп неподалік Олеського замку в аварії за участю вантажівки постраждав 33-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП сталась у четвер вранці, 29 липня, о 05:30 год. у селі Йосипівка Золочівського району. Тут на трасі Київ – Чоп зіткнулись вантажівка Volvo та автомобіль Volkswagen Pasat CC. Від сили удару легковик розтрощило.

Внаслідок автопригоди постраждав 33-річний водій Volkswagen Pasat CC. Його із травмами різного ступеня важкості забрали у Буську центральну райлікарню.

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На місце події прибули рятувальники, які взялись відключати від живлення акумуляторну батарею в легковому авто.

Наразі всі деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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