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Зеленський обіцяє українцям, що електроенергія з 1 серпня не подорожчає

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що з 1 серпня ціни на електроенергію для населення не зростуть. Про це він заявив в інтерв’ю низці телеканалів під час форуму «Україна 30. Децентралізація», пише Укрінформ.

«Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію не піднімались для людей. Це є фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі. Підміняють дуже сильно поняття, тому що десь щось для якихось підприємств зростає, але я би тут не говорив про суспільство», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що питання цін на електроенергію ще цього тижня мають винести на засідання РНБО щоб «люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде».

«Електроенергія… Вважаю, ми повинні зробити, щоб збільшення не було. Моє ставлення до цього дуже просте… Сьогодні 1,68 [грн/кВт-год]. Я вважаю, що у нас є низка населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО буде розглядати також це питання щодо населення України і можливість зменшення цін на електроенергію для таких окремих верств населення», – відзначив глава держави.

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Як писав Львівський портал, нещодавно глава Нацкомісії з енергетики заявив, що в Україні немає іншого виходу крім того, щоб поступово вирівнювати тариф на електроенергію для промисловості і населення. Водночас вразливим верствам населення обіцяють адресну допомогу.

Як відомо, з 1 січня 2021 року в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію розміром 90 коп/кВт-год для населення за перші 100 кВт-год., а для побутових споживачів встановили фіксовану ціну – 1,68 грн/кВт-год.

Тим часом ще торік Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому стверджує, що ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж в Європі.

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