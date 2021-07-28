Шмигаль обіцяє поставку 47 мільйонів доз різних covid-вакцин

Ще до кінця 2021 року Україна має отримати більше 47 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«До кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році», – написав Денис Шмигаль.

Зауважимо, що про закупівлю держкоштом 20 мільйонів доз американської вакцини Pfizer було відомо ще наприкінці травня. Їх Україна отримуватиме поступово окремими партіями.

Водночас прем’єр-міністр не уточнив, які ще covid-вакцини прийдуть в Україну до кінця року.

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Нагадаємо, на початку квітня президент Володимир Зеленський видав указ, яким визначив, що до кінця 2021 року в Україні проти коронавірусу потрібно щепити 70% дорослого населення. Такий рівень вакцинації дозволить стримати захворюваність.

У ВООЗ також хочуть, аби до кінця 2021-го Україна провакцинувала 70% дорослого населення, хоча допускають, що для виходу на задовільний рівень державі слід досягти 30% імунізації населення до кінця року.

Тим часом covid-щеплення зробили трохи більше ніж 3 мільйонам українців. Повністю провакциновані лише 4% українців. Рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

Додамо, що в країнах ЄС станом хоча б одне щеплення проти коронавірусу вже отримали 70% дорослого населення, повністю провакциновано 57% дорослих.

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