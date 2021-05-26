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В Україну прибула перша партія Pfizer, куплена за державні кошти

Юлія Осим

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Вранці 26 травня в Україну прибула перша партія вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти держбюджету. Препарат доставлено літаком у міжнародний аеропорт «Київ». Про це повідомляє Укрінформ.

Перші 117 тисяч доз препарату тепер мають пройти розмитнення, після чого їх відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Вакциною з нової партії щепитимуть педагогів, медиків, військовослужбовців, співробітників СБУ та представників іноземних дипломатичних установ.

Зазначимо, що закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.

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Раніше Україна вже отримала дві партії вакцини Pfizer, але в межах глобальної ініціативи COVAX. Власне, за цим механізмом країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.

Зазначимо, що раніше в рамках COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience (Південна Корея).

Додамо, що Україна домовилася з компанією Pfizer про поставку 20 млн доз вакцини від коронавірусу.

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