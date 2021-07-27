На Львівщині побільшало запущених форм онкозахворювань

Через пандемію коронавірусу на Львівщині фіксують велику кількість важких запущених форм онкозахворювань. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис під час зустрічі із представниками ВООЗ,

«На Львівщині фіксуємо велику кількість важких запущених форм онкозахворювань, що пов’язано безпосередньо з тим, що первинна ланка не так ефективно працювала на виявлення захворюваності протягом 2020 року, оскільки основний ресурс задіювався для боротьби з новим ще не вивченим тоді захворюванням – ковідом», – цитує пресслужба Львівської ОДА Ореста Чемериса.

Водночас глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що зараз у Європі дуже багато молодих жінок помирають від раку грудей і шийки матки, бо немає ранньої діагностики.

«Зараз ключове питання – збалансувати боротьбу з ковідом і не забувати про інші хвороби. Ми аналізували поняття надлишкової смертності і можемо відзначити її високий показник від серцево-судинних захворювань та онкології», – додав представник ВООЗ.

Реклама партнерів

Нагадаємо, на Львівщині у найближчі роки прогнозують зростання випадків хронічних неінфекційних захворювань. Це пов’язують із тим, що мешканці області рідше зверталися до лікарів у період пандемії.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році на Львівщині виявили на 20% менше хворих на рак через пандемію коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.