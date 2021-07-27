Майже третині українців байдуже на Томос

Майже третина українців стверджує, що їй байдуже на наданий Православній Церкві України Томос про автокефалію. Про це свідчать результати опитування, яке 23-25 липня проводила Соціологічна група «Рейтинг».

45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% – не підтримують, а ще 31% українців висловив свою байдужість щодо цього.

Зазначимо, що байдужість громадян України до Томосу стрімко зросла саме за останній рік, адже у липні 2020-го таке ставлення висловлювали лише 14%. Це був найнижчий показник байдужості з моменту надання ПЦУ автокефалії.

Зараз найбільше байдужих до Томосу – серед тих, хто не голосує (52%); тих, хто просто вірить у Бога (50%); атеїстів (46%); виборців «Слуги народу» (43%) та партії Шарія (35%).

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Найбільше підтримують надання Томосу мешканці Західної і Центральної України. Це переважно люди старшого віку, а також ті, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ.

Негативно ставляться до надання Томосу виборці «ОПЗЖ», партій Мураєва і Шарія.

Опитування методом телефонного інтерв’ю проводили в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед осіб. Участь у дослідженні взяли 2500 респондентів віком 18+. Похибка становить не більше 2%.

Нагадаємо, 5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви в Україні. 6 січня документ урочисто передали Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію.

Вже 7 січня, на саме Різдво, Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на святкову літургію в Софійський собор у Києві.

ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі, який проходив у столиці.

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