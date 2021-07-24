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У Рясному горів деревообробний цех

Наталя Дуляба

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На вул. Т. Шевченка, 329, що в Рясному, спалась пожежа на деревообробному підприємстві. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа спалахнула у суботу вранці, 24 липня, орієнтовно о 07:30 год. Займання сталось на першому поверсі одного з деревообробних цехів.

На місце негайно прибули рятувальники, яким вдалося загасити полум’я вже о 08:16 год. Постраждалих немає.

Попередньо відомо, що у виробничому цеху загорілась тирса. Наразі всі деталі події встановлюються.

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Додамо, що у Львові на вул. Т. Шевченка, 329 знаходиться підприємство «Гофер Україна». Воно спеціалізується на переробці деревини.

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Фото – ДСНС, відео – YouTube Варта-1

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