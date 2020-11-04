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Львів’яни стали рідше одружуватись

Наталя Дуляба

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Коронавірусний карантин спричинив спад одружень. Протягом січня-серпня у Львові зареєстрували лише 3500 шлюбів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

Так, за вісім місяців 2020 року у Львові одружилися 3500 пар. Цей показник є на 30,6% меншим порівняно зі січнем-серпнем 2019 року.

Вочевидь, такий спад одружень пов’язаний саме з коронавірусним карантином. Адже на початку 2020 року львів’яни навпаки частіше укладали шлюби: протягом січня-лютого одружились 762 пари, що майже на 5% ніж за аналогічний період минулого року.

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Щодо Львівщини, то тут у січні-серпні теж стали рідше одружуватись. За ці вісім місяців в зареєстрували 7487 шлюбів, що майже на 26% менше, ніж у цей час торік.

Нагадаємо, на Львівщині зріс середній шлюбний вік. Жінки йдуть заміж в середньому у 27 років, а чоловіки одружуються у 30. Хоча ще у 2010 середній вік жінок був 25 років, а чоловіків – 28 років.

Мін’юст також повідомляв, що у 2019 році українці одружувались вшестеро частіше, ніж розлучались.

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