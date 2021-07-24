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Окупанти десять разів обстріляли українських військових на Донбасі

Наталя Дуляба

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Протягом п’ятниці, 23 липня, російські окупаційні війська, порушуючи режим «тиші» на Донбасі, десять разів відкривали вогонь по українських захисниках. Врат із нашого боку немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби на Донбасі ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях українських бійців поблизу Опитного, Мар’їнки, Красногорлівки, Пісків, Катеринівки, Павлополя, Водяного.

При цьому противник використовував станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру та стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Втрат серед українських військових немає.

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Крім цього, 23 липня окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли приватні сектори в Опитному та Мар’їнці. Один місцевий мешканець отримав осколкові поранення, його забрали у медзаклад. Стан потерпілого оцінюють як задовільний.

Із початку доби 24 липня бойовики вже двічі порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з наших захисників не постраждав.

Про всі дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

У штабі ООС додають, що українські військові продовжують контролювати ситуацію на Донбасі і дотримуються режиму «тиші».

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