Іспанія відкриває свої кордони для невакцинованих українців

Із 27 липня курортна Іспанія відкривається для українців. Аби потрапити в країну, не обов’язково мати щеплення проти коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Згідно з рішенням Ради ЄС із 27 липня Іспанія відкриває свої кордони для українців.

Для в’їзду, громадянин України повинен пред’явити свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 год. до перетину кордону. Також підходить й швидкий тест, але його слід зробити не пізніше 48 год. до в’їзду.

Якщо нещодавно перехворіли на коронавірус, то на іспанському кордоні приймають довідку про одужання.

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При в’їзді кожен українець має заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати QR-код для всіх наступних процедур під час проходження контролю.

Нагадаємо, раніше свої кордони Іспанія планувала відкрити для українців наприкінці травня, але цього так і не сталось.

Львівський портал писав про країни Європи, куди українці можуть поїхати, не маючи щеплення проти коронавірусу. Що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон, читайте за цим посиланням.

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