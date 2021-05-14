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Іспанія планує відкрити свої кордони для туристів після 20 травня

Вероніка Рой

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Іспанія відкриє свої кордони для іноземних туристів з третіх країн після 20 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Diario de Sevilla.

Зараз Євросоюз переглядає рекомендацію 912 Ради ЄС про тимчасове обмеження несуттєвих поїздок з країн, які не входять до Європейського Союзу.

Під час церемонії презентації, що відбулася у Національному парадорі Алькала-де-Енарес, міністр промисловості, торгівлі та туризму Рейєс Марото наголосив, що Іспанія «готова дуже скоро знову відкритись світові та привітати всіх, хто хоче провести ідеальний відпочинок після найгіршого року».

Під час презентації міністр також нагадав, що в червні буде запущений цифровий зелений сертифікат (CVD) для сприяння мобільності між країнами ЄС.

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Додамо, Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням інфекції, який діяв більше півроку

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