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Аварійний колектор на Винниченка доведеться об’їжджати до початку серпня

Наталя Дуляба

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Аварійний 200-літній колектор на вул. Винниченка ремонтують ще з кінця червня. Спочатку роботи обіцяли завершити у середині липня, а тепер їх відтермінували ще на два тижні. Тому об’їжджати цю ділянку водіям доведеться щонайменше до початку серпня. Про це повідомляє Львівський портал.

Старий каналізаційний колектор на вул. Винниченка (відразу біля Монастиря кармеліток босих) вийшов із ладу ще 23 червня. Дістатись до аварійної ділянки комунальникам відразу не вдалося, оскільки конструкція пролягає на глибині 9,5 метрів. Тому на підмогу довелося кликати спецтехніку.

Роботи стартували 30 червня, їх виконує підрядник «Онур». Через це ділянку від вул. Кривоноса до вул. Лисенка перекрили для руху транспорту. Завершити ремонт обіцяли через два тижні, тобто у середині липня, однак цього так і не сталось.

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Як повідомили у пресслужбі мерії Львова, станом на 23 липня роботи на аварійному колекторі тривають. Компанія «Онур» зараз будує нову камеру каналізаційного колектора. Завершити все обіцяють протягом двох тижнів, тобто орієнтовно 6 серпня. До цього часу водіям доведеться й надалі об’їжджати цю проблемну ділянку на вул. Винниченка.

«Зараз підрядна організація ТзОВ «Онур» облаштувала низ камери і будує нову. Термін виконання – до двох тижнів. Утруднюють роботи погодні умови. Дощі затоплюють камеру, тож доводиться викачувати і воду, і намул, щоб відновити роботи», – розповів в.о. начальника міського управління інженерного господарства Іван Матківський.

Зазначимо, що через аварію на колекторі вул. Винниченка перекрили для руху транспорту, а вул. Лисенка зробили двосторонньою. Тимчасова схема об’їзду відбувається таким чином:

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Нагадаємо, на протиаварійні роботи на старому колекторі на вул. Винниченка із бюджету виділили 1,87 млн грн.

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Фото: ЛМР

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