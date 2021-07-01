Через ремонт колектора вулицю Кривоноса зроблять двосторонньою. Схема

Ремонт на каналізаційному колекторі на вулиці Винниченка триватиме близько трьох тижнів. На цей час вулиця Винниченка буде перекрита, а вулицю Кривоноса зроблять двосторонньою. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі на місці намагаються стабілізувати ситуацію з колектором та відводом стічної води з району вулиць Кривоноса-Винниченка. Відтак вулиця Винниченка перекрита для руху автомобілів від вулиці Кривоноса до вулиці Лисенка.

Для забезпечення належної організації дорожнього руху у цьому районі вирішили зробити вул. Кривоноса головною, тобто двосторонньою. Усі необхідні дорожні знаки вже встановлено, а схема ОДР погоджена патрульною поліцією.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що 200-літній каналізаційний колектор пошкодився на вул. Винниченка відразу біля Монастиря кармеліток босих.

Він вийшов із ладу ще 23 червня, але дістатися комунальники самостійно не змогли, оскільки конструкція пролягає на глибині 9,5 метрів. Тому на підмогу довелося кликати спецтехніку.

Для виконання робіт залучено підрядну організацію ТзОВ «Онур». Вартість робіт буде відома після розроблення проектно-кошторисної документації

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Фото: ЛМР