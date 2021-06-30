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В центрі Львова утворилося 10-метрове провалля. Рух заблоковано

Наталя Дуляба

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На вул. Винниченка, що у центрі Львова, вийшов із ладу 200-літній колектор. Аби дістатися до нього, посеред дороги довелося вирити 10-метрову яму. Через це рух автомобілів заблокований щонайменше на два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Старий каналізаційний колектор пошкодився на вул. Винниченка відразу біля Монастиря кармеліток босих.

Він вийшов із ладу ще 23 червня, але дістатися комунальники самостійно не змогли, оскільки конструкція пролягає на глибині 9,5 метрів. Тому на підмогу довелося кликати спецтехніку.

«23 червня на перетині вулиць Кривоноса та Винниченка сталось пошкодження конструкційних елементів каналізаційного колодязя та загально плавного каналізаційного колектора. Оскільки колектор пролягає на глибині 9,5 метрів, нашим працівникам необхідно було залучити підрядну організацію, компанію «Онур», яка має спецтехніку для ремонту колодязів на такій глибині», – розповідають у «Львівводоканалі».

Міська комісія ТЕБ і НС доручила комунальному підприємству розробити проєктно-кошторисну документацію для проведення протиаварійних робіт. Заплановано, що лагодити старий колектор буде саме «Онур».

У скільки саме обійдуться всі протиаварійні роботи, наразі ще не відомо.

«Зараз тривають роботи із стабілізації ситуації із колектором та відводом стічної води з району вулиць Кривоноса – Винниченка. Вулиця Винниченка перекрита для руху автомобілів від вулиці Кривоноса до вулиці Лисенка», – додають у «Львівводоканалі».

Відремонтувати колектор і ліквідувати провалля мають протягом двох тижнів.

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Фото: Твоє місто, Львівводоканал

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