У Токіо відкрили Олімпійські ігри

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо. Про це пише Українська правда.

Національні збірні спортсменів із 206 країн пройшли олімпійським стадіоном з вітанням перед фактично порожніми трибунами і на тлі протестів на вулицях Токіо з вимогами скасувати проведення Олімпійських ігор.

Після привітань присутні побачили перфоманс, також пролунала пісня Джона Леннона «Imagine». Далі імператор Японії Нарухіто офіційно відкрив Олімпійські ігри 2020 року.

Наприкінці церемонії традиційно пролунав Олімпійський гімн і запалав олімпійський вогонь.

Вперше було використано екологічне паливо для смолоскипів (водень). Олімпійський вогонь запалили у Греції у 2020 році, коли ще не було оголошено пандемію та розпочато карантин.

Як пише BBC, український прапор під час церемонії пронесли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Триватиме Олімпіада до 8 серпня. До цього часу спортсмени з понад 200 країн розіграють між собою 339 комплектів нагород.

Україну на цьогорічних змаганнях представлятимуть 157 олімпійців у 30 дисциплінах.

Українці зможуть спостерігати ха Олімпіадою на телеканалі UA:Перший, а також на сайті «Суспільного».

Нагадаємо, в Олімпіаді візьмуть участь 8 спортсменів Львівщини. Детальніше про кожного з них – за посиланням.

Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

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Фото: Twitter Tokyo2020, BBC