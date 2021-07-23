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У Червонограді конфлікт між чоловіками завершився вбивством

Вероніка Рой

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У місті Червоноград поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту жорстоко вбив знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент трапився у квартирі 39-річного жителя Червонограда. Під час сварки гість наніс господарю численні удари по голові та тулубу. У результаті постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження, а зловмисник після скоєного втік.

22 липня поліцію про інцидент повідомив знайомий власника квартири, котрий і виявив його в помешканні.

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На місце події приїхали поліцейські. У помешканні правоохоронці виявили 39-річного непритомного чоловіка, який лежав на підлозі, його обличчя було у крові.

Потерпілий був доставлений у лікарню. Проте, незважаючи на зусилля медиків, від отриманих травм він помер у медзакладі.

Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Його було затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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