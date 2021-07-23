На Стрийщині рятувальники відкопували чоловіка, якого засипало землею у траншеї

У селі на Стрийщині під час копання траншеї стався зсув ґрунту, у результаті якого землею засипало 39-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Нещасний випадок стався у п’ятницю, 23 липня, у селі Іванівці Стрийського району. Як з’ясувалося, 39-річний чоловік копав траншею і раптом стався зсув ґрунту. В результаті жителя Львівщини завалило зверху землею. Глибина траншеї складала близько 3 м.

Реклама партнерів

До місця події прибули рятувальники, які допомогою лопат надзвичайники відкопали потерпілого та витягнули на поверхню.

Також надзвичайники транспортували постраждалого до автомобіля «швидкої», який відвіз чоловіка до лікувального закладу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ДСНС