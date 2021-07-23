На Стрийщині рятувальники відкопували чоловіка, якого засипало землею у траншеї

У селі на Стрийщині під час копання траншеї стався зсув ґрунту, у результаті якого землею засипало 39-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.
Нещасний випадок стався у п’ятницю, 23 липня, у селі Іванівці Стрийського району. Як з’ясувалося, 39-річний чоловік копав траншею і раптом стався зсув ґрунту. В результаті жителя Львівщини завалило зверху землею. Глибина траншеї складала близько 3 м.
До місця події прибули рятувальники, які допомогою лопат надзвичайники відкопали потерпілого та витягнули на поверхню.
Також надзвичайники транспортували постраждалого до автомобіля «швидкої», який відвіз чоловіка до лікувального закладу.
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Фото: ДСНС
Вероніка Рой