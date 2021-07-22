У Палаці Потоцьких знову можна одружитися. Деталі

У Палаці Потоцьких, що у Львові на вул. Коперника, відновлюють урочисті церемонії укладення шлюбів після двадцяти років перерви. Вже з цієї п’ятниці, 23 липня, тут буде доступне швидке одруження – шлюб за добу. Про це Львівському порталу розповів речник Західного міжрегіонального управління Мін’юсту Володимир Семенюк.

Відтепер одружитися знову можна буде у львівському Палаці Потоцьких. Західне управління Міністерства юстиції вводить тут послугу «одруження за добу».

«Перша пара одружиться у Палаці Потоцьких вже у п’ятницю, 23 липня. Таким чином відбудеться офіційне відкриття нової локації цієї нашої послуги. Проте зауважу, що йдеться лише про шлюб за добу», – сказав Володимир Семенюк.

Зазначимо, що в радянські часи у львівському Палаці Потоцьких регулярно проводили церемонії одруження. З 1975 року будівлю використовували як Палац урочистих подій (Львівський міський РАЦС), тут одружилися понад 130 тисяч пар. Із 2002 року палац передали Львівській національній галереї мистецтв, яка відкрила тут музей.

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Додамо, що шлюб за добу започаткували у 2016 році. У Львові офіційно одружитися протягом 24 годин можна на чотирьох локаціях: у Шевченківськомй гаю, аеропорту «Львів», на стадіоні «Арена-Львів» та в КП «Подія 24/7» (вул. Водогінна,2). А відтепер новою локацією стане ще й Палац Потоцьких.

При такому швидкому одруженні документи потрібно подавати такі ж, як і при звичайному, проте сама процедура укладення шлюбу є спрощеною.

У 2020 році послугою «шлюб за добу» у Львові скористалась майже тисяча пар, загалом в Україні – близько 15 тисяч пар.

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