«Шлюб за добу» у Львові: цьогоріч свої серця об’єднали понад 750 пар

За 9 місяців 2020 року майже 15 тисяч пар одружились в межах проєкту «Шлюб за добу». Львів потрапив у ТОП-3 міст, де ця послуга користувалася найбільшим попитом. Про це інформує Міністерство юстиції України.

Найбільшим попитом послуга «Шлюб за добу користувалась у таких містах як Київ (3 237), Одеса (2 387), Львів (757), Харків (959) та Маріуполь (542).

Окрім українців, проєктом «Шлюб за добу» охоче користались й іноземці. Протягом січня-вересня 2020 року уклали шлюб в рамках проєкту 5 096 іноземних громадян. Здебільшого – з Російської Федерації (645), Республіки Польща (360), Федеративної Республіки Німеччина (338). Зазвичай найбільше іноземців звертаються за послугою «Шлюб за добу» у містах Харків, Дніпро та Львів.

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Загалом з моменту запровадження сервісу «Шлюб за добу»,з 29 липня 2016 року по жовтень цього року проведено 105 509 державних реєстрацій шлюбу.

У Мін’юсті нагадують, що охочим скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки необхідно зробити лише кілька простих кроків:

звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу;

обрати дату та час для проведення державної реєстрації;

укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;

завітати на власне весілля.

Зазначимо, у Львові укласти «Шлюб за добу» можна на декількох локаціях: Музей народної архітектури та побуту у м. Львові імені Климентія Шептицького, на «Арені Львів» та в аеропорту «Львів».

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