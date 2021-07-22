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У Львові розшукують 72-річного чоловіка, що зник дорогою з дачі. Оновлено

Вероніка Рой

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У Львові оголосили в розшук 72-річного Бориса Бессараба, що зник чотири дні тому. Про це інформує Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Борис Бессараб 19 липня перебував в селі Вислобоки, Кам’янко-Бузького району, звідки він повинен був їхати у Львів, але не приїхав. На даний час місце знаходження його невідоме.

Як стало відомо Львівському порталу, чоловік сам зі Львова. Він мав повернутися додому з дачі, проте зник. Наразі до пошуків 72-річного Бориса Бессараба долучилися, поліцейські, волонтери та близькі.

Чоловік на зріс 170 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся сиве. Зниклий був одягнений у темні штани, синю сорочку в клітинку на короткий рукав.

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Оновлення. Близько 14 год. зниклого знайдено. Чоловік живий

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