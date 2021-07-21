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В озері біля Львова втопився п’яний рибалка

Наталя Дуляба

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У селі Наварія, що біля Львова, у місцевому озері потонув нетверезий рибалка. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Випадок стався на озері Щирек у Наварії. Тут рибалив 55-річний мешканець сусіднього села Поршна. Чоловік був нетверезим і впав із містка у воду.

Тіло загиблого витягнули з води в середу вранці, 21 липня, о 06:20 год.

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Нагадаємо, з початку купального сезону-2021 у водоймах Львівської області потонули вже 36 людей, в тому числі четверо дітей.

Мешканцям Львівщини нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: рятувально-водолазна служба

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