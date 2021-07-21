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У селі неподалік Львова потонув чоловік

Наталя Дуляба

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На Львівщині – ще один фатальний випадок на воді. У селі Сулимів, що неподалік Львова, втопився 32-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок, 20 липня, у селі Сулимів Львівського району. Тут у місцевому ставку втопився 32-річний місцевий мешканець.

Тіло на поверхню витягнули правоохоронці. Наразі всі деталі встановлюються.

Нагадаємо, з початку купального сезону-2021 у водоймах Львівської області потонули вже 36 людей, в тому числі четверо дітей.

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Мешканцям Львівщини нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

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Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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