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У Львівському аеропорту не знайшли вибухівки

Дарина Романишин

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У сумці, яку виявили в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, вибухівки не було. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 9:25 год. 21 липня працівники служби безпеки аеропорту звернулися до поліції, оскільки виявили підозрілу сумку, в якій можуть бути вибухонебезпечні предмети.

На місце негайно прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та співробітники інших спецслужб.

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Було евакуйовано понад 300 працівників та пасажирів, правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, знешкоджено за межами аеропорту.

Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили відповідальність за фейкові замінування. Якщо раніше за такий вчинок законодавство передбачало від 2 до 6 років ув’язнення, то тепер – від 4 до 8.

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