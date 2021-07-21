В аеропорту «Львів» шукають вибухівку

В Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького виявили підозрілу сумку, відтак на місці працюють вибухотехніки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

В середу вранці, 21 липня, працівники служби безпеки веропорту сповістили правоохоронців, що виявили підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

На місце негайно прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та співробітники інших спецслужб.

З аеропорту евакуйовують працівників та пасажирів, поліцейські обстежують будівлю та прилеглу територію летовища.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.