Львів’яни викрили перевізника, що змішав органіку із загальними відходами

Львів’яни зафіксували на відео місцевого перевізника ТПВ ТОВ «Санком-Львів», що завантажив у сміттєвоз до загальних побутових відходів органіку. Ці відходи мали б вивозити на компостування окремо від інших. Відповідне відео опублікувала керівниця напрямку роздільного збору відходів у ЛКП «Зелене місто» Оксана Кошак.

Зауважимо, у Львові реалізується проєкт із роздільного збору та вивезення харчових і садових відходів. У рамках цього проєкту в усіх районах міста встановлюються контейнери зі спеціальними наклейками для роздільного збору органіки.

Фото: ЛМР

Далі відходи вивозяться окремо від інших на компостування на вулицю Пластову, 13. Там, з допомогою спеціалістів, професійної техніки, біопрепаратів, вдається отримати компост.

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Власне, на відео, що опублікувала Оксана Кошак, видно, як перевізник завантажив до загальних побутових відходів у сміттєвоз органіку.

«Маємо безпрецедентний випадок! Завдяки небайдужим львів’янам зазнято, як одна з компаній перевізників ТПВ Львова намагається знівелювати всі зусилля по роботі із сортування органічних відходів. Стільки часу та роботи витрачено, стільки бесід проведено, і от через такі дії втрачається довіра наших мешканців до твердих намірів міста запровадити належну культуру поводження з відходами. Прошу департамент з питань поводження з відходами врахувати ситуацію при виплаті компенсації за вивезення відходів з міста даному перевізнику. Особисто проконтролюю це питання», – написала Оксана Кошак.

Зображення: скріншот з відео

Вона не вказала, який саме перевізник проігнорував сортування відходів. Проте під дописом Оксани Кошак ситуацію прокоментувала компанія «Санком-Львів», що займається вивезенням відходів.

У ТОВ «Санком-Львів» пояснили, що у контейнерах для органіки працівники компанії виявили скляні банки та поліетиленові пакети, які є непридатними до компостування. Саме тому вирішили завантажити їх до загальних побутових відходів у сміттєвоз.

«В контейнері для збору органічних відходів працівниками були помічені биті скляні банки та великий вміст поліетиленових пакетів. У зв’язку з чим, було прийнято логічне рішення – вміст контейнера для органіки, з непридатними до компостування відходами, завантажити до загальних побутових відходів у сміттєвоз. Шкода, що зовсім не розібравшись у ситуації, Ви проявляєте такі реакції. Окремо, звертаємо Вашу увагу на те, що згідно умов Договорів на збір органічних відходів, вміст поліетиленових пакетів та скла в складі органічних відходів – не допускається…», – пояснили у «Санком-Львів».

Львівський портал раніше писав, які харчові та садові відходи можна здавати для компостування, а які – ні. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Львові з’явилася карта розміщення контейнерів для органіки. Із мапою можна ознайомитися за посиланням.

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