Літню олімпіаду 2032 року прийме Австралія

Літні Олімпійські ігри 2032 пройдуть в Брисбені (Австралія). Відповідну заявку затвердив Міжнародний олімпійський комітет у середу, 21 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Змагання відбуватимуться із 23 липня до 8 серпня 2032 року.

Це буде третя літня Олімпіада, яку приймає Австралія. До цього у 1956 році Олімпіада відбулася у австралійському Мельбурні та 2000 року у Сіднеї.

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Як відомо вже у п’ятницю, 23 липня, у столиці Японії – Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголовнішій спортивній події планети позмагаються 157 спортсменів у 25 видах спорту. Серед них за медалі боротимуться восьмеро атлетів зі Львівщини.

Як відомо, Олімпійські ігри ХХХІІ в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Змагання мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

Також Львівський портал повідомляв про ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо.

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