У Львові терміново збирають кошти на лікування 6-річного хлопчика

У Львові небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування 6-річного хлопчика з важкою формою аутизиму. Залишилось менше двох тижнів, щоб зібрати 8 тисяч доларів на операцію. Про це повідомила мама хлопчика Анна Якимець, передає Львівський портал.

Хлопчик народився здоровим, діагноз аутизм дитині поставили у 2 роки. Відтоді батьки намагаються рятувати дитину. Великі шанси покращення стану дитини дає клініка в Грузії. Потрібна трансплантація стовбурових клітин.

«Вже 5 рік ми ведемо боротьбу з таким ворогом- Аутизм. За ці роки нам вдалося покращити ситуацію і Степанчик вже на шляху подолання аутизму. Щоб повністю вилікувати сина потрібна операція- трансплантація власних стовбурових клітин», – зазначає Анна Якимець.

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Вартість такої операції становить 16 700 доларів. Частину суми родині допомогли зібрати благодійні фонди. Операція запланована на кінець липня. Потрібно зібрати ще 6 100 доларів.

Реквізити для збору коштів:

ПриватБанк

5168 7456 0349 1553

(мама Якимець Г.В.)

Монобанк (долари)

5375 4188 0758 2275

(мама Якимець Г.В)

Монобанк (євро)

5375 4199 0548 2426

(мама Якимець Г.В)

Монобанк

5375 4141 2367 6651

(мама Якимець Г.В)

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